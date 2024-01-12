В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков пол километра территории. Об этом в своем телеграмме сообщил Иван Федоров, мэр города Мелитополя.
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ВСУ отвоевали часть территории возле Вербового
По словам Федорова, на Запорожском направлении Силы обороны отбивают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян пол километра территории.
Ситуация возле Вербового / Карта Deepstatemap
Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ,
– подчеркнул Федоров.
Ситуация на фронте: коротко
- Следует отметить, что в сводке Генштаба ВСУ утром 12 января сообщалось, что за минувшие сутки Силы обороны отбили три атаки противника к западу от Вербового Запорожской области.
- В течение 11 января авиация украинских сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов врага.
- Генштаб ВСУ также отметил, что за минувшие сутки, 11 января, украинские защитники ликвидировали 840 единиц личного состава врага. Так, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты потеряли на территории Украины 368 460 солдат.