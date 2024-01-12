В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков пол километра территории. Об этом в своем телеграмме сообщил Иван Федоров, мэр города Мелитополя.

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ВСУ отвоевали часть территории возле Вербового

По словам Федорова, на Запорожском направлении Силы обороны отбивают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян пол километра территории.



Ситуация возле Вербового / Карта Deepstatemap

Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ,

– подчеркнул Федоров.

Ситуация на фронте: коротко