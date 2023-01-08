В телеграмм-каналах начали распространять видео, где видно возгорание, пишет 24 канал. Кроме того, в городе виднеется черный дым.

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Что известно о пожаре в Донецке

Донецк. Горит Донецкий металлопрокатный завод. Выбирают нового директора? Когда ждать белого дыма?

– заметил Сергей Братчук.

Также представитель Одесской военной администрации опубликовал видео из города.

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В российских телеграмм-каналах также показали дым в городе и заявили, что якобы был "прилет" в районе Донецкого металлопрокатного завода.

По состоянию на 14:14 ни российские захватчики, ни украинские силы не комментировали пожар на предприятии.

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