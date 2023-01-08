В телеграмм-каналах начали распространять видео, где видно возгорание, пишет 24 канал. Кроме того, в городе виднеется черный дым.
Заметьте Рогозин в Донецке или мобилизованные в Макеевке: кто из россиян является законной военной целью
Что известно о пожаре в Донецке
Донецк. Горит Донецкий металлопрокатный завод. Выбирают нового директора? Когда ждать белого дыма?
– заметил Сергей Братчук.
Также представитель Одесской военной администрации опубликовал видео из города.
Что происходит в Донецке: смотрите видео
В российских телеграмм-каналах также показали дым в городе и заявили, что якобы был "прилет" в районе Донецкого металлопрокатного завода.
По состоянию на 14:14 ни российские захватчики, ни украинские силы не комментировали пожар на предприятии.
Кратко о "хлопке" у россиян
- Жарко у российских захватчиков было в ночь на 8 января 2023 года. Мэр Иван Федоров заявил, что в городе прозвучала серия громких взрывов.
- Известно, что там сдетонировал один из складов с боекомплектом россиян. По данным телеграмм-каналов, попадание произошло в районе завода "Гидромаш".
- Кроме того, уже ориентировочно в 14:15 8 января Иван Федоров заявил, что несколько громких взрывов прогремели недалеко от захваченного россиянами завода "Гидромаш". Скорее всего, россияне еще не "докурили" после шумной ночи.