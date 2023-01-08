У телеграм-каналах почали поширювати відео, де видно загоряння, пише 24 канал. Окрім того, у місті видніється чорний дим.

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Що відомо про пожежу в Донецьку

Донецьк. Палає Донецький металопрокатний завод. Обирають нового директора? Коли чекати білого диму?

– зауважив Сергій Братчук.

Також речник Одеської військової адміністрації опублікував відео з міста.

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У російських телеграм-каналах також показали дим у місті та заявили, що нібито був "прильот" в районі Донецького металопрокатного заводу.

Станом на 14:14 на російські загарбники, ні українські сили не коментували пожежу на підприємстві.

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