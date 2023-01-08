У телеграм-каналах почали поширювати відео, де видно загоряння, пише 24 канал. Окрім того, у місті видніється чорний дим.
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Що відомо про пожежу в Донецьку
Донецьк. Палає Донецький металопрокатний завод. Обирають нового директора? Коли чекати білого диму?
– зауважив Сергій Братчук.
Також речник Одеської військової адміністрації опублікував відео з міста.
Що відбувається в Донецьку: дивіться відео
У російських телеграм-каналах також показали дим у місті та заявили, що нібито був "прильот" в районі Донецького металопрокатного заводу.
Станом на 14:14 на російські загарбники, ні українські сили не коментували пожежу на підприємстві.
Коротко про "бавовну" в росіян
- Гаряче в російських загарбників було в ніч проти 8 січня 2023 року. Мер міста Іван Федоров заявив, що в місті пролунала серія гучних вибухів.
- Відомо, що там здетонував один зі складів з боєкомплектом росіян. За даними телеграм-каналів, влучання відбулось в районі заводу "Гідромаш".
- Окрім того, вже орієнтовно о 14:15 8 січня Іван Федоров заявив, що декілька гучних вибухів пролунали недалеко від захопленого росіянами заводу "Гідромаш". Найімовірніше, росіяни ще не "докурили" після гучної ночі.