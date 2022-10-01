В оккупированном Энергодаре слышали много взрывов

Во временно оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Их слышали местные жители.

Соответствующую информацию сообщили местные СМИ 1 октября. В городе прогремели более 10 взрывов.

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Оккупанты атаковали Энергодар

В Энергодаре 13 взрывов,

– говорится в сообщении.

Стоит вспомнить, что эти обстрелы по всей вероятности могут быть провокацией врага. Ни ВСУ, ни пропагандисты не сообщали деталей.

Кроме того, накануне 29 сентября в городе произошел пожар якобы на энергоблоке Запорожской атомной электростанции. По данным СМИ, в Энергодаре якобы загорелся энергоблок №2.

Впоследствии в Энергоатоме опровергли эту информацию и объяснили, что произошло. Там сообщили, что задымление было, но ничего не загорелось.

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