В оккупированном Энергодаре слышали много взрывов
Во временно оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Их слышали местные жители.
Соответствующую информацию сообщили местные СМИ 1 октября. В городе прогремели более 10 взрывов.
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Оккупанты атаковали Энергодар
В Энергодаре 13 взрывов,
– говорится в сообщении.
Стоит вспомнить, что эти обстрелы по всей вероятности могут быть провокацией врага. Ни ВСУ, ни пропагандисты не сообщали деталей.
Кроме того, накануне 29 сентября в городе произошел пожар якобы на энергоблоке Запорожской атомной электростанции. По данным СМИ, в Энергодаре якобы загорелся энергоблок №2.
Впоследствии в Энергоатоме опровергли эту информацию и объяснили, что произошло. Там сообщили, что задымление было, но ничего не загорелось.
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