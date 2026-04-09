Почти как Крымский мост: Андрющенко раскрыл последствия поражения важного объекта врага

В оккупированном Крыму был поражен беспилотниками российский железнодорожный паром "Славянин". Он был последним таким паромом на плаву у оккупантов в Керченском проливе. Поэтому у россиян могут возникнуть серьезные проблемы с военной логистикой.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что по "Славянину" украинские силы ранее уже наносили удары. Однако на этот раз россияне, наверное, его окончательно потеряли.

Смотрите также Уничтожили самолет АН-72П и 4 "Ориона": ВСУ разнесли оккупантов в Крыму

Как удалось поразить паром "Славянин"?

Андрющенко объяснил, какие функции выполнял паром "Славянин". Со стороны Краснодарского края России по железной дороге подвозилась техника, боекомплекты, живая сила может, автотехника, горюче-смазочные материалы. В общем, почти все, что можно было перевозить по железной дороге.

Все это заезжало на этот паром, затем перемещалось в Керчь, где выгружалось. После этого, так же по железной дороге, перемещалось в Джанкой, Мелитополь. Если россиянам везло, то они проскакивали до Волновахи. Поэтому удар по "Славянину", как заметил он, достаточно сильно влияет на линию фронта.

Теперь оккупантам нечем перевозить, в частности, технику и вооружение. Разве что на шлюпках малого флота, который у них еще остался. А целых паромов в не осталось,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он напомнил, что в 2022 году россияне обещали, что такие паромы будут ходить из Ейска и из Ростова-на-Дону в порты Мариуполя и Бердянска. Они должны были соединить через Азовское море оккупированные территории с российскими.

Обратите внимание! По мнению военнослужащего Сил ТрО ВСУ Александра Мусиенко, Украина с начала 2026 года осуществляет наступательные операции с воздуха на оккупированный Крым. В частности, чтобы лишить россиян возможности использовать Крымский полуостров как большую военную базу, украинские силы предпринимают реальные действия, например, уничтожили паром "Славянин". Украине было бы идеально дойти до предела, когда логистика врага будет настолько затруднена, что он не сможет "использовать Крым для своего усиления".

Однако потом, по его словам, произошел Крымский мост и все паромы стали обслуживать потребности российской армии. Потому что они не могут функционально использовать на 100% Крымский мост, ведь боятся это делать.

Поэтому этот паром сверхважный, потому что он еще и железнодорожный Таких у россиян не очень много – всего примерно 10, которые стояли на этой линии. А "Славянин", пожалуй, единственный железнодорожный паром. Поэтому это действительно серьезное поражение, фактически как микро Крымский мост,

– отметил Петр Андрющенко.

К тому же поразить паром, по его словам, довольно сложно. Он не ходит по большой глубине и хоть и не очень быстрый, но атаковать его в движении, с воздуха да еще и так далеко – это настоящий вызов.

Руководитель Центра изучения оккупации предположил, что, возможно, кто-то из Крыма помог это сделать. На днях в Крыму арестовали женщину, которая помогала украинским Силам обороны наводить ракетные средства по Керчи и Феодосии. Это может быть правдой, а может – нет, потому что сделано для успокоения россиян.

Однако это демонстрирует, по мнению Андрющенко, то, что чем больше ударов украинские силы будут наносить по России и прежде всего по оккупированным территориям, то больше наших людей в оккупации будут видеть это. И тогда они именно наши люди будут больше помогать Украине.

Что известно о поражении парома "Славянин"?