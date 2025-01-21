Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петра Андрющенко.

Смотрите также Враг продвинулся возле как минимум 5 населенных пунктов: обновление карты Deep State

В Мариуполе произошел обвал на заводе "Азовмаш"

В половине 5 вечера 21 января Андрющенко сообщил о том, что в Мариуполе произошел обвал на заводе "Азовмаш".

Он указал, что обвалились крыша и кирпичная стена не эксплуатируемого одноэтажного здания завода. Под завалами погибло два человека. Еще одного человека госпитализировали.

"Единственное, о чем молчат россияне – что эти люди были наняты кадыровскими приспешниками-"металлистами" для разбора и расчистки определенной территории на "Азовмаше". Теперь из них пытаются сделать мародеров, чтобы переложить вину на них самих", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, "Россия продолжает убивать гражданских мариупольцев даже без боевых действий".



В Мариуполе произошел обвал на заводе "Азовмаш" / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко