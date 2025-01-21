Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петра Андрющенка.

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В Маріуполі стався обвал на заводі "Азовмаш"

О пів на 5 вечора 21 січня Андрющенко повідомив про те, що в Маріуполі стався обвал на заводі "Азовмаш".

Він вказав, що обвалилися дах і цегляна стіна не експлуатованої одноповерхової будівлі заводу. Під завалами загинуло двоє людей. Ще одну особу госпіталізували.

"Єдине, про що мовчать росіяни – що цих людей було найнято кадирівськими посіпаками-"металистами" для розбору та розчистки певної території на "Азовмаші". Тепер з них намагаються зробити мародерів, аби перекласти провину на них самих", – ідеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, "Росія продовжує вбивати цивільних маріупольців навіть без бойових дій".



В Маріуполі стався обвал на заводі "Азовмаш" / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка