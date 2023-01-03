В оккупированном Токмаке мощный "хлопок": оккупантов вывозили "камазами"

Во временно захваченном Токмаке на Запорожье ночью раздавались взрывы. "Хлопок" расцвел на базе оккупантов, как следствие - российские воины понесли значительные потери.

По данным местных СМИ, артиллерийский огонь "накрыл" расположение российских войск в туберкулезной больнице города. У разрушенного здания было много пожарных, медиков и техники для разборки завалов.

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Сразу после взрывов место "прилета" оцепила так называемая "полиция".

Местные жители видели, как двухсотых в черных пакетах загружали в КамАЗы с красными крестами и вывозили,

– говорится в сообщении.

В Токмаке огнем накрыли базу оккупантов: видео

Актуально о "хлопке" на Юге

Первую ночь Нового года российские захватчики в Мелитопольском районе встретили громкими взрывами. В частности, взрывы раздавались на военных базах россиян в различных локациях.

После этого у оккупантов началась паника: на центральных улицах Мелитополя россияне расставили передвижные блок-посты и устроили фильтрацию водителям. Также местные жители останавливались во дворах и проверяли их телефоны.

В последнее время на юге Украины учащаются удары ВСУ по объектам российских оккупантов. Это очень похоже на развитие событий до освобождения Херсона. Поэтому, вероятно, скоро Силы обороны приступят к освобождению Мелитополя.

Отметим, что в последнюю неделю Вооруженные Силы Украины ежесуточно ликвидируют большое количество российских военных. Ежедневно потери врага составляют почти 700 – 800 оккупантов. "Хлопок" по центрам оккупантов происходит не только на оккупированных территориях Запорожской области, но и Донецкой и Луганской областях.