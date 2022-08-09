Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что два дня назад во временно оккупированном Токмаке взорвался поезд с боеприпасами.
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Похоже, еще не все выгорело, поэтому ночью было слышно детонацию,
– отмечает корреспондент.
По его словам, оккупанты снова обстреляли населенные пункты возле Орехова, там немало разрушений именно гражданской инфраструктуры.
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Атака ВСУ по оккупантам в Мелитополе: что известно
- Мощные звуки взрывов раздались в городе после полуночи 8 августа. Украинские бойцы ударили по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках Мелитополя из HIMARS. Войско противника понесло серьезные потери.
- Впоследствии информацию об атаке по оккупантам подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, наши защитники ликвидировали сотню российских оккупантов, находившихся во временно обустроенных казармах. Кроме того, войско противника понесло серьезные потери в технике.