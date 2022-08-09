Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что два дня назад во временно оккупированном Токмаке взорвался поезд с боеприпасами.

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Похоже, еще не все выгорело, поэтому ночью было слышно детонацию,

– отмечает корреспондент.

По его словам, оккупанты снова обстреляли населенные пункты возле Орехова, там немало разрушений именно гражданской инфраструктуры.

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