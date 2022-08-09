Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що два дні тому у тимчасово окупованому Токмаку вибухнув потяг із боєприпасами.

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Схоже, ще не все вигоріло, саме тому вночі було чутно детонацію,

– зазначає кореспондент.

За його словами, окупанти знову обстріляли населені пункти поблизу Оріхова, там є чимало руйнувань саме цивільної інфраструктури.

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