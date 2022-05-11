В окрестностях Харькова слышны взрывы: очевидцы говорят о пожарах

В окрестностях Харькова вечером 11 мая раздались сразу несколько взрывов. Впоследствии местные жители сообщили о нескольких пожарах в регионе.

Пока неизвестно, что стало их причиной. Сообщения об этом начали появляться незадолго до 10 часов вечера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

В этот день Обстрел Краматорска: оккупанты повредили склад с аммиачной селитрой

В нескольких селах, вероятно, исчез газ

Очевидцы пишут, что якобы был прилет. Однако пока никакой официальной информации от Харьковской ОВА или других госучреждений об этом не было. Также в регионе не объявили воздушную тревогу.

На большинстве обнародованных записей нет момента взрывов. Однако повсюду виден довольно большой пожар, один из которых вспыхнул возле города Люботин.

Пожар вблизи Харькова 11 мая: смотрите видео

Слышны взрывы на одном видео, однако там как раз не видно пожара. Местные в 22:05 написали, что после этого пропал газ в нескольких селах.

Взрывы после которых пропал газ: смотрите видео

Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать непосредственное место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, это может привести к гибели гражданских, спасателей, работающих там, или наших защитников.

Пожар на Харьковщине вечером 11 мая / Фото телеграма "Труха"