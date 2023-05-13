Как уточнили в КГГА, в окрестностях Киева сработало ПВО. Больше информации о взрывах пока нет.

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Там призвали украинцев находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Враг снова атакует Украину

Поздним вечером 13 мая, когда украинцы смотрят Евровидение-2023, страна-террорист решила запустить ракеты. Практически во всех областях нашего государства раздались воздушные тревоги. Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.

Справка. "Калибры" могут поражать враждебные цели на разных расстояниях – от 200 до 2500 километров, но в экспортных модификациях дальность ограничена до 300 километров. К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду. Полеты на низких высотах существенно усложняют работу сил ПВО против этих ракет.

СМИ сообщили, что в Тернопольской области раздались взрывы. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш намекнул, что опасность реальна, поэтому стоит оставаться в укрытиях.

Как изменилось украинское ПВО

С конца апреля Россия возобновила массированные удары по Украине. Враг применяет как ракеты, так и дроны-камикадзе. Однако по сравнению с октябрем 2022 года наша ПВО сейчас работает в разы эффективнее. Это стало возможным благодаря западному оружию и улучшению навыков украинских бойцов.

Недавно наши бойцы обезвредили самую совершенную российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Ранее украинская ПВО не имела возможности обезвредить такой тип ракет, однако это удалось благодаря Patriot.

Две ключевые системы, которые использовала Украина с начала войны, были советские системы большой дальности С-300 и системы средней дальности "Бук", также известные как SA-10s и SA-11s.

Однако благодаря западным партнерам ПВО усилили батареи IRIS-T из Германии и американские NASAMS. Также наши воздушные силы получили европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а в прошлом месяце к арсеналу добавились две американские батареи Patriot.