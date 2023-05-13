Як уточнили у КМДА, на околицях Києва спрацювала ППО. Більше інформації про вибухи наразі немає.
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Там закликали українців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Ворог знов атакує Україну
Пізно ввечері 13 травня, коли українці дивляться Євробачення-2023, країна-терорист вирішила запустити ракети. Практично в усіх областях нашої держави пролунали повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.
ЗМІ повідомили, що у Тернопільській області пролунали вибухи. Глава Тернопільській ОВА Володимир Труш натякнув, що небезпека реальна, тому варто залишатись в укриттях.
Як змінилася українська ППО
З кінця квітня Росія відновила масовані удари по Україні. Ворог застосовує як ракети, так і дрони-камікадзе. Однак, порівняно з жовтнем 2022 року, наша ППО зараз працює в рази ефективніше. Це стало можливим завдяки західній зброї та покращенню навичок українських бійців.
Нещодавно наші бійці знешкодили найдосконалішу російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Раніше українська ППО не мала можливостей знешкодити такий тип ракет, однак це вдалось завдяки Patriot.
Двома ключовими системами, які використовувала Україна з початку війни, були радянські системи великої дальності С-300 і системи середньої дальності "Бук", також відомі як SA-10s і SA-11s.
Однак завдяки західним партнерам нашу ППО підсилили батареї IRIS-T з Німеччини та американські NASAMS. Також наші Повітряні сили отримали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а минулого місяця до арсеналу додались дві американські батареї Patriot.