Не Макеевкой единственной: в Новой Каховке погибли несколько десятков мобилизованных россиян

Ракетный удар по Макеевке, где погибли до 600 русских солдат, был не единственным ударом, повлекшим массовую гибель мобилизованных русских солдат. Похожая ситуация произошла в октябре Херсонской области.

Анализируя даты гибели российских призывников, журналисты издания обнаружили, что 24 октября в районе Новой Каховки жертвами аналогичного удара стали по меньшей мере несколько мобилизованных десятков.

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Откуда были мобилизованы

По информации издания, многие погибшие были из Волгоградской области. Интересно, что именно в волгоградских форумах, начиная с конца октября, местные газеты начали публиковать по два-три некрологи о мобилизованных солдатах.

Под всеми фотографиями стояла та же дата смерти – 24 октября 2022 года. Однако о месте и обстоятельствах гибели в некрологах не сообщалось.

Следовательно, в СМИ опубликовали имена 20 мобилизованных из Волгограда и области, погибших в октябре в Новой Каховке.

Сколько всего погибло от этого удара неясно, но число может быть гораздо больше, поскольку эти имена – то, что удалось обнаружить только в волгоградских некрологах.

По информации российских СМИ, в Новой Каховке 24 октября погибли:

Алексеев Сергей;

Горбунов Сергей Вячеславович;

Гузев Александр;

Забалуев Александр Васильевич;

Копанев Алексей Дмитриевич;

Кузьмин Александр Николаевич;

Макаровский Евгений;

Мартыненко Сергей;

Михалев Алексей;

Орлов Евгений;

Саратовцев Михаил Николаевич;

Смирнов Геннадий;

Тарбушин Геннадий;

Тевьянов Александр;

Томарев Александр;

Шмелев Сергей Рафигович;

Кострюков Евгений;

Лысенко Константин;

Поклонский Никита;

Сысоев Дмитрий;

Арсланбеков Ильнур Ильдарович (уроженец Тюменской области, погиб в Херсонской области);

Махматов (Махмадов) Ильхом Ермахматович (уроженец Вологодской области, погиб в Херсонской области).

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Какие версии инцидента

В СМИ не отмечают причины гибели этих солдат нет, но 3 ноября в нескольких группах "ВКонтакте" появилась информация о том, что 24 октября в Украине обстреляли колонну мобилизованных волгоградских, которых отправили на фронт.

Журналисты издания отмечают, что в публикациях был перечень из 20 имен. К слову, все совпадают с теми, что были указаны в некрологах СМИ.

YouTube-проект ROMB смог связаться с родственницей одного из погибших, подтвердившей, что волгоградцы попали колонной под обстрел в районе Каховской ГЭС.

27 числа мы поехали в военкомат, нам рассказали, что погибли все пассажиры машины – 20 мальчишек. Куда уезжали, нам не могут сказать. Они начали уезжать на Каховскую ГЭС. Несколько машин, 90 человек, и самая первая машина попала под обстрел. Что там происходило конкретно, никто нам ничего не сказал. Обломки – вероятно HIMARS,

– рассказала россиянка.

Кроме того, мать одного погибшего рассказала, что в военкомате ей вообще не дали никакой информации, сказав лишь: "Извините, так получилось".

Также журналистам удалось связаться с мобилизованным, который ехал в колонне, но остался жив. Он рассказал, что людей погрузили по КамАЗам, они сидели на бортах, машины двигались со скоростью 35-40 километров в час и постоянно останавливались, поэтому одного удара хватило для гибели сразу 20 человек.

Как отреагировали местные власти

Утверждают, что ни в местной администрации, ни в думе на вопросы журналистов не ответили. На запросы ответа тоже не получили.

Глава городской думы Волгограда Владлен Колесников на многочисленные звонки корреспондентов не ответил. Глава городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что ему известно, что там произошло, однако за подробностями посоветовал обращаться в военкомат.