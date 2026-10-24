Объект запылал ярким огнем: в Омске дроны поразили складской хаб Ozon

24 октября украинские дальнобойные беспилотники поразили логистический центр Ozon в российском Омске. Атакованный объект, по большой вероятности, использовался Министерством обороны России и обслуживал нужды оккупационных войск.

Как отмечают мониторинговые каналы и местные власти, ударные БПЛА типа FP-1 преодолели около 3000 километров, чтобы поразить цель в российском тылу.

Каковы результаты работы дронов?

В результате попадания на территории распределительного комплекса в логопарке "Солнечный" вспыхнул масштабный пожар, а персонал пришлось срочно эвакуировать.

Момент атаки на склад: смотрите видео очевидцев

Этот складской комплекс Ozon расположен на улице Айвазовского и занимает площадь почти 107 тысяч квадратных метров. Объект рассчитан на одновременное хранение до 30 миллионов товарных единиц и способен обрабатывать более 600 тысяч заказов в сутки.

Инвестиции в оборудование и IT-инфраструктуру этого хаба превышали 4 миллиарда рублей. Центр обеспечивал полный цикл логистических операций, однако, по данным военных источников, его мощности также задействовал враг для собственных военных нужд.



Атакованный объект / Exilenova+

Губернатор Омской области Виталий Хоценко признал, что беспилотники достигли северного промышленного узла города. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, а масштабы разрушений продолжают уточняться.

В самой компании сообщили, что логистический центр в Омске подвергся атаке беспилотников. Всех сотрудников оперативно эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

В то же время там признали, что на объекте возник пожар, который в настоящее время ликвидируют экстренные службы. Из-за инцидента товары из этого логистического центра временно уберут с витрины, а часть заказов отменят, в то время как остальные будут доставлять с других объектов.

Также компания приостанавливает приемку поставок FBO и FBS на этом складе. Посылки, которые уже находятся в пути, будут перенаправлены в другие логистические центры, а продавцам назначат новые пункты отгрузки.

Пожар на складе в Омске: смотрите видео очевидцев

Это повреждение стало уже вторым подтвержденным ударом по инфраструктуре Омска за сутки, ведь ранее дроны также провели атаку на местный химический завод.

Напомним, ранее мы писали, что 18 октября в Санкт-Петербурге в результате атаки беспилотников также горел склад Ozon на Софийской улице. Тогда из-за пожара компания была вынуждена временно снять товары с витрины и отменить часть заказов.