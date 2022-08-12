В российском Омске обрушилась стена пятиэтажки: снова пострадавших нет

В россии, в Омске упала стена пятиэтажки. Ее обещали отремонтировать еще до конца прошлого года.

Российские СМИ пишут, что весной 2021 года в этом же доме рухнула кирпичная кладка на одной из стен. После этого власти обязались отремонтировать дом, однако у россиян свои планы, передает 24 канал.

Кстати "Хваленая ПВО снова не сработала": двое оккупантов обсуждают взрывы в Крыму и ругают власть

Оккупанты говорят, что нужной суммы не нашли. Утверждают, что ни один подрядчик не готов браться за этот заказ. Также говорят, что разрушаться стена дома начала из-за высокой влажности, ведь в этом крыле расположены душевые.

Стена свалилась наголову, но "пострадавших нет"

На месте работают спасатели и медики. Журналисты пишут, что есть пострадавшие, но их состояние не уточняется. Однако правоохранительные органы в традиционном стиле уверяют, мол, никто не пострадал.

Хотя видео, опубликованное в сети, заставляет сомневаться в этой версии, поскольку стена рухнула полностью.

Обрушенная стена дома в Омске: смотрите видео

Эвакуировали жителей

Сообщается, что дом построили еще в середине 60-х годов. Раньше там было общежитие, затем дом сделали многоквартирным.

Среди новых причин обрушения пятиэтажки называют именно ее старое состояние. Эвакуировали 40 человек.

Смотрите также – у россии появились новые проблемы из-за санкций: видео