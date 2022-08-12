Однако рядовые оккупанты понимают, что российские СМИ рассказывают им сказки о взрывах на аэродроме возле Новофедоровки. Об этом свидетельствует запись перехваченного разговора оккупантов, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Чтобы стыдно не было"

Во время разговора представитель незаконного военного формирования из Донецка обсуждает со своим знакомым новости о взрывах возле Новофедоровки.

"Там в Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался, "небрежность". При заправке боеприпасы взорвались, блин, в Крыму", – отметил он.

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Собеседник оккупанта убеждает, что эта версия абсурдна и что к взрывам могут быть причастны Вооруженные Силы Украины.

Ну! А россияне по телевизору ничего не говорят. Говорят, что была "небрежность", не признаются. Чего-то морозятся,

– ответил оккупант из Донецка.

"Чтобы стыдно не было", – добавил собеседник.

"Хваленая ПВО в очередной раз не сработала"

российские захватчики сошлись на том, что кремлю невыгодно признавать возможные удары по аэродрому, ведь это существенные репутационные потери.

Ну да, там же небо "на замке". А здесь на тебе – "прилет",

– отметил один из оккупантов.

Другой ответил, что "хваленная ПВО в очередной раз не сработала".

"Ну да, это же, "приколись", – еще и в Крыму. Это паника там будет", – сказал донецкий боевик.

Его собеседник предположил, что с такой ПВО вполне можно ожидать и ударов по Крымскому мосту.

Оккупанты обсуждают взрывы в оккупированном Крыму: смотрите видео

Взрывы в Новофедоровке: коротко

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