В ООН не хватает денег на помощь украинцам этой зимой

Организация Объединенных Наций не имеет достаточно денег, которые необходимы для помощи украинцам этой зимой.

Об этом сообщила представительница агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг, сообщает Суспільне.

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ООН не имеет достаточно денег на помощь украинцам этой зимой

Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года,

– отметила чиновница.

По ее словам, сейчас УВКБ ООН имеет лишь 47% средств, необходимых для помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от войны. В прошлом году в это время эта программа была профинансирована на 70%.

Она указала, что сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако обстрелы инфраструктуры и активизация российских войск вызывают новые перемещения населения.

Биллинг отметила, что почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа.

Она добавила, что УВКБ ООН сотрудничает с украинскими организациями, чтобы обеспечить поддержку внутренне перемещенным лицам и оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности перед наступлением зимы. Около 650 000 человек получают эту помощь.