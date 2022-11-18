Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он также отметил, что проблема в том, что эти решения нужно как-то выполнить и взыскать средства.

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И здесь возникает эта проблема, что свободных средств, которые можно было бы взыскать принудительно – практически нет. Потому что за Россией "бегают" множество инвесторов, которые так или иначе обижены ею и хотят вернуть деньги,

– говорит Малюська.

По словам министра, что делаем мы – вместе с партнерами мы заморозили средства государства Россия, которые еще никто не взимал по требованию кого-либо.

Денис Малюська о резолюции ООН по репарациям: смотрите видео

А второй наш шаг, как утверждает Малюська, – мы хотим забрать средства российского "Центробанка" в фонд компенсаций потерпевшим в результате российской агрессии.

Россия должна выплатить репарации Украине

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине. За документ проголосовали 94 страны. Сразу же после принятия резолюции такое решение спровоцировало глубокие дискуссии в разных странах.

В то же время в Украине уже строят планы, как будут реализовывать ресурс репараций и куда будут направлять деньги.