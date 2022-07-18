Пока речь не идет об увольнении Венедиктовой и Баканова: в ОП объяснили решение Зеленского

В ОП заявили, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет. Сейчас идет расследование.

Владимир Зеленский отстранил генпрокурорку и главу СБУ от должностей 17 июля. Все потому, что более 60 прокуроров и сотрудников СБУ после полномасштабного вторжения России остались на временно оккупированной территории и работают на врага.

По теме Есть вопрос из-за большого количества предателей, – Зеленский об устранении Венедиктовой и Баканова

Президент издал указ об отстранении должностных лиц, чтобы они не влияли на уголовные производства своих работников. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

Об уходе говорить рано

Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей,

– говорит Андрей Смирнов.

Смогут ли Венедиктова и Баканов снова исполнять свои обязанности

Заместитель руководителя ОП рассказывает, что будут проведены проверки, будут продолжаться расследования. Уже на основе выводов президент примет решение.

На вопрос, возможно ли возобновление Венедиктовой и Баканова на должностях, Смирнов ответил утвердительно. Ведь результаты расследования могут быть разными.

Обратите внимание – Алексей Симоненко стал исполняющим обязанности генпрокурора: видео