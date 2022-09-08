В ОП отреагировали на смерть Елизаветы II

В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Ушла великая эпоха и сегодня это переформатирует политический процесс, в том числе и в Великобритании.

Об этом 24 каналу эксклюзивно сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что замена главы трона – это большая процедура, как и само захоронение.

Читайте также Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

По словам Михаила Подоляка, это немного сместит фокус внимания мировых СМИ, которые сосредоточатся на этой трагедии в Лондоне.

Но я думаю, что это действительно эпоха – 96 лет. Елизавета II видела Вторую мировую войну и она, по сути увидела Третью мировую,

– резюмирует Подоляк.

Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В последнее время ее начало подводить здоровье, ей рекомендовали медицинское наблюдение. Женщина находилась на престоле 70 лет и стала рекордсменом по правлению в истории британской монархии.