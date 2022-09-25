"Ящик Пандоры" должен быть закрыт, – ОП призвал мир отреагировать на ядерные угрозы россии

Ядерные угрозы, которые позволяет себе россия, – это проблема не Украины, но и всего мира. Поэтому мир должен прекратить это, закрыв "Ящик Пандоры".

Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Ядерная угроза, мобилизация в россии и обмен пленных: эксклюзивный разговор с Михаилом Подоляком

Он подчеркнул, что завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институтами не представляется.

Ядерные угрозы россии – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны определить российские последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт,

– подчеркнул Подоляк.

Какова должна быть реакция мира

Ранее Подоляк говорил, что Запад должен реагировать на это не только громкими заявлениями, но и соответствующими международным протоколам действиями. Но мир до сих пор считает россию мощным государством и пытается обращаться с ним очень осторожно. Хотя по факту оно – ядерное государство, угрожающее оружием массового поражения неядерному государству, что запрещено какими-либо конвенциями.

Так, согласно соответствующим протоколам, международное сообщество уже должно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые отслеживали бы все, что происходит с ядерными объектами в россии.

Кроме того, государству-террористу должны отправить ноту, где будет сказано, что как только станет видно, что россия готовится использовать что-то из ядерной триады для удара по Украине, то будут нанесены симметричные ответные удары.

Для чего путину "ядерный шантаж"

Как сообщает британское издание BBC, путин может применить "ядерку", если это будет угрожать целостности его государства. В частности, это касается угрозы тем территориям, которые оккупанты планируют объявить "своими" после результатов псевдореферендума.

Достойно внимания – Байден пригрозил президенту россии: смотрите видео