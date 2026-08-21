В отношении подчиненного Никитася суд избрал меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Валентина Елизарова –, подчиненного бывшего народного депутата Максима Микитася. Суд поместил его под стражу с альтернативой в виде залога.

Об этом 21 августа сообщил Центр по борьбе с коррупцией.

Что суд решил по поводу подчиненного Микитася?

Руководитель ЧАО "Метрострой" Валентин Елизаров будет находиться под стражей до 18 октября, если не будет внесен залог в размере 20 миллионов гривен.

Прокурор просил заключить подозреваемого под стражу с возможностью залога в 35 миллионов гривен залога. В то же время защита возражала против меры пресечения. По словам адвокатов, Елизаров не имел умысла на совершение преступления и не контактировал с другими возможными участниками схемы.

В случае внесения залога подозреваемый должен выполнять ряд обязанностей, в частности не оставлять Львов без разрешения, сообщать об изменении места жительства, не посещать помещения ООО "Строймонтажсервис", "Философия девелопмент" и "Региональные ресурсы", а также сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

По версии следствия, Елизаров действовал по указанию Никита. Он занимался юридическим сопровождением и судебным давлением, связанным с захватом предприятий "Строймонтажсервис" и "Философия девелопмента".

Кроме того, следователи считают, что он координировал финансовые транши через подконтрольные компании для сбора залога Германа Галущенко. Также Елизаров мог встречаться с представителями "Сенс Банка" и других учреждений, чтобы найти способ обойти финмониторинг и обеспечить проведение платежей без ручного контроля.

К слову, адвокаты другой фигурантки дела экс-заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой попросили отозвать судебное заседание из-за ухудшения состояния ее здоровья. Так что в этот день свою позицию выскажет прокурор САП, а дальше будет перерыв до 24 августа.