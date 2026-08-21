Про це 21 серпня повідомив Центр протидії корупції.

Що суд вирішив щодо підлеглого Микитася?

Керівник ПрАТ "Метробуд" Валентин Єлізаров перебуватиме під вартою до 18 жовтня, якщо не буде внесено заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

У разі внесення застави підозрюваний має виконувати низку обов'язків, зокрема не залишати Львів без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання, не відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс", "Філософія девелопмент" та "Регіональні ресурси", а також здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.