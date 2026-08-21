ВАКС задовольнив прохання, проте частково. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про судове засідання?

Фігурантка попросила суд дати їй певний час для реабілітації. Прокурор САП заперечив, зазначивши, що застереження лікарів щодо необхідності госпіталізації не було.

Обвинувачена обіцяє не затримувати судовий процес.

Я свідомо вчора відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти на суд і показати свою відкритість. Я не збираюся уникати чи затягувати судові засідання,

– заявила Мудра.

Суд частково задовольнив клопотання адвокатів та переніс їхній виступ на 15:00 24 серпня. Водночас виступ прокурорів відбувся в запланований день, 21 серпня. Захист підозрюваної просив про це, посилаючись на погіршення її здоров’я та неможливість ефективно себе захищати.

Зауважимо, що прокурор САП просить застосувати до Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що колишня заступниця керівника Офісу президента є фігуранткою операції "Форест Гамп", про яку повідомили НАБУ та САП у середу, 19 серпня. Її та низку інших осіб, серед яких чинні та колишні народні депутати, керівники Sense Bank, підозрюють у тому, що вони незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень.