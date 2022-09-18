Соответствующую информацию сообщили в Ровненской ОВА. Там также объяснили, куда нужно обращаться.

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Что делать, если боец ВСУ не выходит на связь

Семьям, потерявшим связь с военным в течение трех или более суток, нужно позвонить по телефону:

в воинскую часть;

на горячую линию;

непосредственного командира;

командира части.

По возможности максимально точно выясните и зафиксируйте координаты места происшествия, после которого была потеряна связь: местность (лес, поле и т.д.), названия населенных пунктов, улиц, геолокацию телефона, другие ориентиры – вся эта информация может быть важной, запишите ее,

– объяснил Виталий Коваль.

Руководитель Ровненской ОВА пояснил, что за помощью в поиске военного можно обратиться к Ровненской региональной координаторке Консультативного совета Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Елене Хотенко по номеру 068 116 50 09.

Следует вспомнить, что ситуация на фронте – это не затишье, а подготовка к следующим действиям. Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский.

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