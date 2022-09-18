Відповідну інформацію повідомили в Рівненській ОВА Віталій Коваль. Там також пояснили, куди треба звертатись.

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Що робити, якщо боєць ЗСУ не виходить на зв'язок

Родинам, які втратили зв'язок із військовим упродовж трьох чи більше діб, потрібно зателефонувати:

до військової частини;

на гарячу лінію;

безпосереднього командира;

командира частини.

Якщо можливо, максимально точно з'ясуйте та зафіксуйте координати місця події, після якої було втрачено зв'язок: місцевість (ліс, поле тощо), назви населених пунктів, вулиць, геолокацію телефону, інші орієнтири – вся ця інформація може бути важливою, запишіть її,

– пояснив Віталій Коваль.

Очільник Рівненської ОВА, пояснив, що за допомогою у пошуку військового можна звернутись до Рівненської регіональної координаторки Консультативної ради Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олени Хотенко за номером 068 116 50 09.

Варто пригадати, що ситуація на фронті – це не затишшя, а підготовка до наступних дій. Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський.

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