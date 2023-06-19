Экипаж Kyiv Animal Rescue Group сразу отправился на место. К сожалению, животное умерло по дороге в Центр спасения.

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У лося был забит бок

Руководитель Центра Наталья Попова подчеркнула, что животному не успели оказать помощь, и, учитывая слова присутствующих, это была ситуация без шансов. Команда сразу отвезла лося на вскрытие.

Впоследствии ветеринары добавили, что лося, вероятно, сбила машина. У животного был сильно забит бок и площадь удара была очень велика. Но окончательные результаты вскрытия будут впоследствии.

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