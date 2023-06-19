Екіпаж Kyiv Animal Rescue Group одразу вирушив на місце. На жаль, тварина померла дорогою до Центру порятунку.

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У лося був забитий бік

Очільниця Центру Наталія Попова наголосила, що тварині не встигли надати допомогу, і, зважаючи на слова присутніх, це була ситуація без шансів. Команда одразу відвезла лося на розтин.

Згодом ветеринари додали, що лося, ймовірно, збила машина. У тварини був сильно забитий бік і площа удару була дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом.

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