Ще один доказ звірств окупантів опублікувала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна. На фото – масовий мор риби на Херсонщині.
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Через спричинений росіянами екоцид загинуло багато риби
Після того, як росіяни підірвали ГЕС тонни води затопили населені пункти Херсонської області. Там, де колись протікав Дніпро, зараз – суцільна посуха.
Через цю катастрофу на Херсонщині масово гине риба.
Мор риби у Херсонській області / Фото з телеграму Зарівни
До теми Таке фахівці бачили вперше: скільки риби загинуло на Дніпропетровщині після підриву ГЕС
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Зранку 18 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Партизанах є влучання на територію елеватора. Крім того, активіст Сергій Стерненко зазначив, що було "дуже гарне влучання", детонує вже кілька годин і це чути на велику відстань.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що 17 червня окупанти обстріляли цивільний автомобіль, який рухався від міста Олешки до села Саги Херсонської області. В автівці перебували батько та 15-річний син. Вони загинули.
- Станом на 18 червня на підконтрольній частині Херсонщини досі підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території – 17. За даними військових, рівень води знижується. Евакуйовано 2 783 особи та 284 тварини.
- Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС читайте у матеріалі 24 Каналу.