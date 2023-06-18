Російські військові відкрили вогонь по автомобілі на дорозі від Олешок до села Саги Херсонської області. Про це інформує 24 Канал.
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Окупанти розстріляли ще одне цивільне авто
Про новий воєнний злочин росіян розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що окупанти обстріляли цивільний автомобіль у цю суботу.
17 червня по дорозі від міста Олешки до села Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
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Скільки українських дітей вбили росіяни
- Лише за офіційними даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни внаслідок збройної агресії Росії загинули 489 маленьких українців. Ще понад 1026 діток отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Однак, важливо розуміти, що ці цифри неостаточні, адже через інтенсивні бойові дії та окупацію частини територій нашої держави точні підрахунки зараз провести неможливо.
- Наразі відомо, що найбільше дітей постраждали в Донецькій області – 465. У Харківській – 284, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
- 17 червня внаслідок обстрілу окупантами селища Козацьке Херсонської області отримав поранення 17-річний хлопець. Окрім того, через обстріл військами держави-агресора Костянтинівки Донецької області поранено 9-річну дівчинку.