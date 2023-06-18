Российские военные открыли огонь по автомобилю на дороге от Олешек до села Саги Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал.
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Оккупанты расстреляли еще одно гражданское авто
О новом военном преступлении россиян рассказали в Офисе генпрокурора. Отметили, что оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в эту субботу.
17 июня по дороге от города Олешки в село Саги Херсонской области враг обстрелял гражданский автомобиль, в котором находились отец и 15-летний сын. Они погибли,
– отметили в Офисе генпрокурора.
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Сколько украинских детей убили россияне
- Только по официальным данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в результате вооруженной агрессии России погибли 489 маленьких украинцев. Еще более 1026 детей получили ранения разной степени тяжести.
- Однако важно понимать, что эти цифры неокончательны, ведь из-за интенсивных боевых действий и оккупации части территорий нашего государства точные подсчеты сейчас провести невозможно.
- Пока известно, что больше всего детей пострадали в Донецкой области – 465. В Харьковской – 284, Киевской – 129, Херсонской – 113, Запорожской – 91, Николаевской – 89, Днепропетровской – 81, Черниговской – 71, Луганской – 67.
- 17 июня в результате обстрела оккупантами поселка Казацкое Херсонской области получил ранение 17-летний парень. Кроме того, из-за обстрела войсками государства-агрессора Константиновки Донецкой области ранена 9-летняя девочка.