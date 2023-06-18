Еще одно доказательство зверств окупантов опубликовала советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна. На фото – массовый мор рыбы в Херсонской области.

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Из-за вызванного россиянами экоцида погибло много рыбы

После того, как россияне взорвали ГЭС, тонны воды затопили населенные пункты Херсонской области. Там, где когда-то протекал Днепр, сейчас – сплошная засуха.

Из-за этой катастрофы в Херсонской области массово погибает рыба.

Мор рыбы в Херсонской области / Фото с телеграма Заривной

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