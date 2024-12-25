Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Известно, что в небе над областью летели вражеские ударные БпЛА.
Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога
Что известно о взрывах в Павлограде
Вечером 25 декабря в Павлограде прогремели взрывы.
В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы,
– говорится в сообщении.
Заметим, что ранее в Воздушных силах сообщали, что в небе над Днепропетровской областью были замечены вражеские БпЛА, которые двигались в юго-западном и западном направлениях.
Также мониторы сообщают, что ударные БпЛА направляются через Павлоград на Днепр.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Напомним, что во время утреннего обстрела 25 декабря российская армия атаковала Днепр и Кременчуг. В результате в городах прогремела серия сильных взрывов, а в Днепре частично исчезло электроснабжение.