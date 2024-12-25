Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Известно, что в небе над областью летели вражеские ударные БпЛА.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

Что известно о взрывах в Павлограде

Вечером 25 декабря в Павлограде прогремели взрывы.

В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее в Воздушных силах сообщали, что в небе над Днепропетровской областью были замечены вражеские БпЛА, которые двигались в юго-западном и западном направлениях.

Также мониторы сообщают, что ударные БпЛА направляются через Павлоград на Днепр.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что во время утреннего обстрела 25 декабря российская армия атаковала Днепр и Кременчуг. В результате в городах прогремела серия сильных взрывов, а в Днепре частично исчезло электроснабжение.