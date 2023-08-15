У него были планы на будущее и собирался на фронт: в воинской части нашли мертвым нацгвардейца

В военной части в Павлограде произошла трагедия – военнослужащего Максима Косонога нашли мертвым. Следователи предполагают, что мужчина сам покончил с возрастом, однако жена не соглашается с такой позицией.

Трагедия произошла 7 августа в воинской части №3024, расположенной в Павлограде Днепропетровской области. 33-летний мужчина был найден мертвым на посту.

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Планировал еще одного ребенка и хотел купить автомобиль

Жена военнослужащего Алена Косоног рассказала, что вместе с мужем имеют двух дочерей – 8-ми и 3-х лет. Супруги также планировали еще одного ребенка. Более того, супруги собирались приобрести автомобиль.

По словам жены, муж пошел служить в воинскую часть №3024 и пошел служить по контракту. До этого он был в АТО.

О смерти мужа Алена Косоног узнала от психолога Жанны.

7 августа в два часа дня мне позвонила психолог Жанна и сообщила, что мой муж совершил самоубийство. Я почти сразу туда уехала, но мне его не показывали. Сказали, что там работают следователи. Мне сообщили, что он выстрелил себе в лоб из автомата,

– вспомнила женщина страшный день.

Жена погибшего рассказала, что в тот же день ее допросили правоохранители. Женщина рассказала, что скандалов в семье не было, супруги жили спокойной жизнью и имели планы на будущее.

Человек собирался на фронт

Алена Косоног напомнила, что 7 августа в Павлограде должны были объявить списки тех, кого переводят в другую роту. Среди прочих там должен быть и погибший Максим, готовившийся ехать на фронт.

"Мы его к этому немного собирали, готовились, знали. В понедельник (7 августа – 24 Канал) с ним разговаривали о том, что ему нужно докупить – аптечку военную, шлем. И решали вопрос, как ему это привезти, сможет ли он приехать домой сам, говоря: ты знаешь, что со мной все будет хорошо, я вернусь. Я в 2014 году вернулся, со мной все хорошо, а сейчас тем более. У меня есть семья, у меня есть дети. Не волнуйся, все будет хорошо", – поделилась Алена подробностями одного из последних разговоров.

Больше всего пугает женщину одна деталь, которой раньше не было. В день смерти нацгвардеец направил сообщение с телефоном командира роты и фамилией военнослужащего, с которым стоял на посту.

Смерть нацгвардейца имеет разногласия

Жена заявила, что заявления правоохранителей и военных по поводу причин гибели военного отличаются.

"Мне сообщили, что на посту он стоял сам. Очень большое расхождение их показов в том, как они его нашли. Сначала мне психолог сказала, что он не вышел в определенное время из своего поста, не доложил о ситуации, и туда выдвинулась оперативная группа . А другие сказали, что услышали выстрел и выдвинулась группа", – вспоминает жена.

Кроме того, рана на теле мужчины очень противоречива. Мол, вход шара был на затылке, а не во лбу. Более того, окоп в котором погиб Максим сразу засыпали и построили новый.

В полиции заявили, что по факту смерти военнослужащего в воинской части № 3024 открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Редакцияпытается связаться с ГУНП в Днепропетровской области, чтобы узнать детали дела.