У него были планы на будущее и собирался на фронт: в воинской части нашли мертвым нацгвардейца
Источник:ТСН
В военной части в Павлограде произошла трагедия – военнослужащего Максима Косонога нашли мертвым. Следователи предполагают, что мужчина сам покончил с возрастом, однако жена не соглашается с такой позицией.
Трагедия произошла 7 августа в воинской части №3024, расположенной в Павлограде Днепропетровской области. 33-летний мужчина был найден мертвым на посту.
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Планировал еще одного ребенка и хотел купить автомобиль
Жена военнослужащего Алена Косоног рассказала, что вместе с мужем имеют двух дочерей – 8-ми и 3-х лет. Супруги также планировали еще одного ребенка. Более того, супруги собирались приобрести автомобиль.
По словам жены, муж пошел служить в воинскую часть №3024 и пошел служить по контракту. До этого он был в АТО.
О смерти мужа Алена Косоног узнала от психолога Жанны.
7 августа в два часа дня мне позвонила психолог Жанна и сообщила, что мой муж совершил самоубийство. Я почти сразу туда уехала, но мне его не показывали. Сказали, что там работают следователи. Мне сообщили, что он выстрелил себе в лоб из автомата,
– вспомнила женщина страшный день.
Жена погибшего рассказала, что в тот же день ее допросили правоохранители. Женщина рассказала, что скандалов в семье не было, супруги жили спокойной жизнью и имели планы на будущее.
Человек собирался на фронт
Алена Косоног напомнила, что 7 августа в Павлограде должны были объявить списки тех, кого переводят в другую роту. Среди прочих там должен быть и погибший Максим, готовившийся ехать на фронт.
"Мы его к этому немного собирали, готовились, знали. В понедельник (7 августа – 24 Канал) с ним разговаривали о том, что ему нужно докупить – аптечку военную, шлем. И решали вопрос, как ему это привезти, сможет ли он приехать домой сам, говоря: ты знаешь, что со мной все будет хорошо, я вернусь. Я в 2014 году вернулся, со мной все хорошо, а сейчас тем более. У меня есть семья, у меня есть дети. Не волнуйся, все будет хорошо", – поделилась Алена подробностями одного из последних разговоров.
Больше всего пугает женщину одна деталь, которой раньше не было. В день смерти нацгвардеец направил сообщение с телефоном командира роты и фамилией военнослужащего, с которым стоял на посту.
Смерть нацгвардейца имеет разногласия
Жена заявила, что заявления правоохранителей и военных по поводу причин гибели военного отличаются.
"Мне сообщили, что на посту он стоял сам. Очень большое расхождение их показов в том, как они его нашли. Сначала мне психолог сказала, что он не вышел в определенное время из своего поста, не доложил о ситуации, и туда выдвинулась оперативная группа . А другие сказали, что услышали выстрел и выдвинулась группа", – вспоминает жена.
Кроме того, рана на теле мужчины очень противоречива. Мол, вход шара был на затылке, а не во лбу. Более того, окоп в котором погиб Максим сразу засыпали и построили новый.
В полиции заявили, что по факту смерти военнослужащего в воинской части № 3024 открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".Редакция 24 канала пытается связаться с ГУНП в Днепропетровской области, чтобы узнать детали дела.