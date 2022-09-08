Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, выяснилось, что сплав смазочного насоса двигателя не отвечает требованиям законов США. Расследование по этому поводу набрало обороты в середине августа.

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Подробности инцидента

Как оказалось, используемый в двигателе магнит в истребителях F-35 был изготовлен из нелицензированного китайского сырья.

Проблема связана с магнитом на F-35 Turbomachine производства Honeywell, содержащего сплав кобальта и самария,

– отметили в компании Lockheed Martin, производящей реактивные самолеты.

По словам Гумаре, этот магнит не передавал информацию и не мог причинить вреда истребителю, поэтому ситуация не привела к рискам.

Компания Lockheed Martin не отрицала результаты расследования. Подрядчик Honeywell International Inc, производящий насос, отметил, что будет искать альтернативные источники материала. Как заявили в компании, они "остаются преданными поставкам высококачественной продукции, отвечающей или превосходящей все требования контракта с клиентом".

Какая в это время ситуация с авиацией в россии

Как кичатся власти россии, санкции им не страшны, однако из-за них в стране-агрессорке в начале августа начали разбирать свои самолеты. Все для того, чтобы компенсировать нехватку запчастей, которые кремль не может купить у западных стран.

Из 4 источников в отрасли стало известно, что разбирает самолеты даже государственный "аэрофлот". Это рекомендовал делать сам кремль, аргументировав тем, что другие самолеты иностранного производства должны продолжать летать, по крайней мере, до 2025 года.

В конце августа стало известно, что для импортозамещения разбирают на запчасти уже и вертолеты. Так, по данным росСМИ, врагам не хватает важных запчастей – по меньшей мере, двигателей, стартовых генераторов.

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