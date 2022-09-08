Як повідомив речник Пентагону Расселл Гумаре, з'ясувалося, що сплав змащувального насоса двигуна не відповідає вимогам законів США. Розслідування щодо цього набрало обертів у середині серпня.

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Подробиці інциденту

Як виявилось, магніт у винищувачах F-35, який використовується у двигуні, був виготовлений із неліцензованої китайської сировини.

Проблема пов’язана з магнітом на F-35 Turbomachine виробництва Honeywell, який містить сплав кобальту та самарію,

– зазначили у компанії Lockheed Martin, яка виробляє реактивні літаки.

За словами Гумаре, цей магніт не передавав інформацію і не міг завдати шкоди винищувачу, тож ситуація не призвела до ризиків.

Компанія Lockheed Martin не заперечувала результати розслідування. Підрядник Honeywell International Inc, який виробляє насос, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу. Як заявили у компанії, вони "залишаються відданими постачанню високоякісної продукції, яка відповідає або перевершує всі вимоги контракту з клієнтом".

Яка тим часом ситуація з авіацією в росії

Як хизується влада росії, санкції їм не страшні, однак через них у країні-агресорці на початку серпня почали розбирати свої літаки. Все для того, щоб компенсувати брак запчастин, які кремль не може купити у західних країн.

З 4 джерел у галузі стало відомо, що розбирає літаки навіть державний "аерофлот". Це рекомендував робити сам кремль, аргументувавши тим, що інші літаки іноземного виробництва мають продовжувати літати принаймні до 2025 року.

Наприкінці серпня стало відомо, що для імпортозаміщення розбирають на запчастини вже і вертольоти. Так, за даними росЗМІ, ворогам бракує важливих запчастин – щонайменше двигунів, стартових генераторів.

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