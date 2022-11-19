Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Перу: момент попал на видео

В аэропорту Лимы, Перу, пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября.

Самолет южноамериканской авиакомпании Latam на взлете столкнулся с пожарной машиной и загорелся.

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Авиакатастрофа в Перу

Местные СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере два человека – пожарные. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали.

Отмечают, что на борту судна находились 102 пассажира и шесть членов экипажа.

Остается непонятным, почему пожарная машина выехала на взлетно-посадочную полосу во время взлета самолета. Причину будут выяснять правоохранительные органы. момент столкновения попал на видео.

Как самолет столкнулся с пожарной машиной: смотрите видео

В Танзании произошла авиакатастрофа

В озеро Виктория упал пассажирский самолет авиакомпании Precision Air, выполнявший рейс PW 494. Жуткий инцидент произошел в начале ноября.

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К сожалению, 19 человек на борту погибли. Пассажирский самолет упал в озеро Виктория на подходе к аэропорту в Танзании из-за шторма и ливня.

В то время он как раз заходил на посадку в аэропорту. Власти государства отметили, что 26 из 43 человек спасены и доставлены в больницу Дар-эс-Салама.

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