В России закончились: ЧВК "Вагнера" начала вербовать зэков из Африки, – СМИ

Похоже, что в огромной России уже не осталось подходящих зеков для войны. Пополнение для ЧВК "Вагнер" решили искать за тысячи километров – в Центральноафриканской республике.

ЧВК "Вагнер" пополнилась новыми преступниками

СМИ заявили, что в начале октября вагнеровцы ходили по тюрьмам и освобождали зэков. В свою местную группировку они набрали убийц, мародеров и насильников. Далее этих преступников планируют отправить на Донбасс.

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Они (вагнеровцы – 24 канал) сказали, что им нужна срочная рабочая сила в Мали и Украине. Я думаю, что более 20 человек, которых мы держали за очень серьезные преступления, были освобождены,

– сказал офицер, который работает в армии ЦАР.

Другой офицер рассказал, что вагнеровцы освободили повстанцев, задержанных за нападение и убийство солдат ЦАР во время штурма военного лагеря в городе Бакума в апреле. Российские боевики сказали, что освобожденные повстанцы будут работать на ЧВК за границей.

Среди освобожденных преступников были те, кого обвинили в изнасиловании и убийстве мирных жителей села Боколобо. Некоторым из них вагнеровцы предлагали деньги за присоединение к их ЧВК, поэтому преступники охотно соглашаются на такое предложение.

Пригожин мог вербовать зеков и в Беларуси

Сейчас вагнеровцы на войне выполняют функцию так называемых "карательных отрядов". Они наказывают и убивают "мобиков", которые отказываются идти в бой "пушечным мясом". Однако "повар" Путина и владелец ЧВК Евгений Пригожин ищет пополнение своей армии.

Недавно он приезжал на "инспекцию" в воинские части Белоруссии. Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что в действительности Пригожин занимался вербовкой военных и зеков из Беларуси в ЧВК "Вагнера". После нескольких месяцев войны в Украине численность профессиональных вагнеровцев стремительно уменьшилась, поэтому теперь в ЧВК набирают разный "сброд".

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