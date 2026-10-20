В плен взяты 3 оккупанта: спецназовцы ГУР сорвали диверсии под Запорожьем

На Запорожском направлении 19 октября 2026 года украинские разведчики обезвредили группы российских диверсантов. Спецназовцы ликвидировали вражеские силы и взяли в плен троих военнослужащих российской армии.

Подробности сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Какова ситуация на фронте?

Противник не отказывается от намерений подойти вплотную к областному центру. Российские военные активно задействуют небольшие диверсионные группы, пытаясь проникнуть вглубь тыловых районов, дестабилизировать оборону, сорвать логистические пути и нанести удары по украинским боевым расчетам.

Основное противостояние разворачивается на дне высохшего Каховского водохранилища, где среди густых зарослей и вновь образовавшихся земель идет война без четко очерченной линии фронта.

На этой сложной местности продолжаются постоянные столкновения разведывательных и контрдиверсионных подразделений.

Что происходит на линии фронта: смотрите карту DeepState

Зачистка местности и ликвидация ДРГ

Непосредственное выявление и зачистку вражеских элементов осуществляют бойцы роты First Company батальона "Братство", действующего в составе спецподразделения "Тимур" ГУР МО Украины.

В ходе боевых рейдов спецназовцы разгромили вражеские диверсионные отряды, а троих российских военных взяли в плен. Одному из раненых захватчиков украинские бойцы сразу оказали неотложную домедицинскую помощь.

Подробности проведенной операции: смотрите видео ГУР

Подразделения военной разведки продолжают боевое дежурство в этом секторе, блокируя попытки российских сил выйти в тыл обороны на Запорожском направлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские разведчикиуничтожили российский центр подготовки операторов БПЛАв в Хорлах на временно оккупированной Херсонщине. В результате операции удалось ликвидировать вражеских инструкторов и сорвать планы оккупантов. К спецоперации были привлечены бойцы подразделения "Шаманбат".