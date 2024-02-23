Пожар в Подольском районе вспыхнул 23 февраля. Об этом сообщили в КГГА.
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На месте работают спасатели
На месте пожара работают все аварийно-спасательные службы. В КГГА сообщили, что в связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха.
Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.