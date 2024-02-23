Пожежа у Подільському районі спалахнула 23 лютого. Про це повідомили в КМДА.
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На місці працюють рятувальники
У Києві горять складські приміщення – на місці пожежі працюють усі аварійно-рятувальні служби.
У КМДА повідомили, що у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.
Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;.
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Місцеві телеграм канали заявили, що попередня причина пожежі – коротке замикання.
Чи є постраждалі
Про постраждалих наразі не повідомлялося. Тим часом у мережі поширюють кадри з місця події.
Зазначимо, що нині пожежа також була в Одесі. Однак причиною став російський обстріл.
В Одесі через обстріл горіла цивільна інфраструктура: є загиблі
Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. Згодом, після 5 ранку, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих.