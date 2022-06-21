Украинская экономика сильно пострадала от нападения российских кафиров. Враг не собирается прекращать боевые действия, поэтому готовиться к предстоящему отопительному сезону и работе в других сферах приходится с учетом обстоятельств, которые провоцирует война.

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В украинских хранилищах достаточно газа

Как сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, природный газ составляет 87% от всех источников для отопления. Сейчас "Нефтегаз" обеспечивает треть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Об этом Витренко сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Также компания активно участвует в разработке энергетических санкций против России, борется за выход из России международных компаний и является участником обсуждений планов по предстоящему восстановлению Украины.

Что касается энергетической безопасности Украины, сейчас нет причин для волнения.

Одна из главных составляющих энергетической безопасности Украины – это запасы газа в наших хранилищах. Мы обеспечивали и продолжаем обеспечивать достаточный уровень газа в наших ПХГ. В начале года, в начале полномасштабной войны и сейчас показатель выше, чем показатель "достаточного уровня",

– сообщил Витренко.

Также он добавил, что эта зима может быть самой сложной в истории Украины. Правительство и "Нафтогаз" работают над разными вариантами обеспечения страны достаточным количеством газа для того, чтобы во время отопительного сезона не возникало никаких проблем.

Война России против Украины: главное о последних событиях

ВСУ удалось нанести российским оккупантам на острове Змеиный очень мощные удары. Врагу придется приходить в себя от них долго – шансов пополнить запасы на острове у врага уже нет.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, запрещающий повышать тарифы на газ и тепло в условиях войны. Таким образом, потребителям не следует беспокоиться о росте цен.

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