Українська економіка сильно постраждала від нападу російських окупантів. Ворог не збирається припиняти бойових дій, тому готуватися до майбутнього опалювального сезону та роботи в інших сферах доводиться з врахуванням обставин, які провокує війна.

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В українських сховищах достатньо газу

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, природний газ становить 87% від всіх джерел для опалення. Зараз "Нафтогаз" забезпечує третину всіх надходжень до державного бюджету України. Про це Вітренко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Також компанія бере активну участь у розробці енергетичних санкцій проти Росії, бореться за вихід з Росії міжнародних компаній та є учасником обговорень планів щодо майбутньої відбудови України.

Що стосується енергетичної безпеки України, то зараз немає причин для хвилювання.

Одна з головних складових енергетичної безпеки України – це запаси газу у наших сховищах. Ми забезпечували і продовжуємо забезпечувати достатній рівень газу у наших ПСГ. На початку року, на початку повномасштабної війни та зараз показник вищий, аніж показник "достатнього рівня",

– повідомив Вітренко.

Також він додав, що ця зима може бути найскладнішою в історії України. Уряд та "Нафтогазу" працюють над різними варіантами забезпечення країни достатньою кількістю газу для того, щоб під час опалювального сезону не виникало жодних проблем.

Війна Росії проти України: головне про останні події

ЗСУ вдалося завдати російським окупантам на острові Зміїний дуже потужних ударів. Ворогу доведеться оговтуватися від них довго – шансів поповнити запаси на острові у ворога вже немає.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який забороняє підвищувати тарифи на газ та тепло в умовах війни. Таким чином, споживачам не варто турбуватися про ріст цін.

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