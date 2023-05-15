В австрийском поезде прозвучала речь Гитлера: пассажиры были в шоке

В австрийском поезде в громкоговорите прозвучала запись речи Адольфа Гитлера. Пассажиры были в шоке.

Поезд следовал из Брегенца в Вену 14 мая. Внезапно там раздалась запись речи Гитлера и крики толпы "Зиг Хайль".

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Запись никак не останавливалась

Экипаж поезда не мог никак остановить эту запись и даже перебить ее объявлением. Пассажиры были в шоке. Впоследствии они опубликовали видео инцидента в сети.

Очевидец рассказал, что сначала была 30-секундная речь Гитлера, а затем услышал "Зиг Хайль".

У железной дороги сделали официальное заявление, подчеркнув, что не причастны к трансляции речей. Они уже сообщили об инцидентах в полицию.

Это уже не первый случай

Оказалось, что на прошлой неделе у Австрии уже были подобные случаи. Например, в поездах, ехавших в столицу из Санкт-Пельтена, двое неизвестных воспроизводили речи Гитлера через громкоговоритель. Злоумышленники выкрикивали "Хайль Гитлер".

Власти отследили подозреваемых. Посмотрели видео с камер поезда, но полиция пока не установила их личности. По мнению правоохранителей, неизвестные открывали кабины проводников ключами, которые есть у работников железной дороги, и включали эти записи.