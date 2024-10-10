После непонятного взрыва: поезд с депутатами Европарламента "хаотично" эвакуировали

Поезд с депутатами Европарламента, который должен был отправиться из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после необъяснимого взрыва – вероятно, внутри локомотива. Датский депутат Пелле Герстен от Левых описал эвакуацию как "хаотичную".

Об этом пишет Politico. Из-за инцидента возникли проблемы с прибытием и отправлением поездов.

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В европейском поезде произошел взрыв

Инцидент произошел в четверг около 15:00, когда несколько депутатов садились в поезд Eurostar, специально зарезервированный Европарламентом для путешествия из Страсбурга в Брюссель.

В 14:45 я увидел взрыв в локомотиве поезда, оттуда вырвался большой клуб дыма... Был хороший "бабах"! Через три минуты нам поступило сообщение, что надо выходить из поезда,

– рассказал бельгийский депутат Эмманюэль Фулон.

На вокзале Страсбурга были замечены пожарные службы.

Позже евродепутаты получили электронные письма с просьбой "оставаться спокойными" и сообщением о том, что вместе с компанией Eurostar ищут пути решения ситуации.

В пресс-службе Европарламента подтвердили информацию, что на вокзале произошел "технический инцидент", из-за чего депутатам готовят альтернативный способ проезда в Брюссель. Впоследствии парламентарии получили сообщение, что позже вечером будут запущены два поезда на замену.