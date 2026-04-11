В Польше задержали 19-летнюю украинку: она "выманила" у польского пенсионера миллион злотых

- Девушка дважды получала наличные от пенсионера, используя инвестиционную схему: мужчине обещали быструю прибыль от финансовых вложений.
В Польше задержали 19-летнюю украинку, которую подозревают в масштабном мошенничестве. По словам правоохранителей, в результате действий девушки 76-летний пенсионер потерял всего один миллион злотых.
Об этом сообщает польское издание Lublin24.pl.
В чем заключалась суть схемы?
Инцидент произошел в городе Свидник, что на востоке Польши. Правоохранители задержали 19-летнюю гражданку Украины "на горячем" – сразу после того, как она получила от пенсионера 700 тысяч злотых.
Как установило следствие, девушка дважды приходила в условленные места, где забирала наличные от того же мужчины. В первый раз она получила более 300 тысяч злотых.
По предварительным данным, действия украинки были связаны с так называемым инвестиционным мошенничеством: злоумышленники пользуются доверием и неосторожностью жертв и обещают им быструю и высокую прибыль от якобы финансовых вложений.
Около двух лет назад пенсионер увидел в соцсетях объявление с предложением инвестировать деньги. Позже с ним связалась девочка, которая назвалась инвестиционной консультанткой. Под ее наблюдением мужчина постепенно вкладывал средства: сначала якобы на польском рынке, а впоследствии – на международных, в частности в Турции и Аргентине.
В рамках этой схемы он неоднократно передавал наличные людям, которых ему называли во время телефонных разговоров.
Полиция получила информацию о подготовке очередной передачи средств и провела спецоперацию по задержанию. Теперь 19-летней девушке грозит до 10 лет тюрьмы по подозрению в присвоении имущества большой стоимости.
Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
В последнее время в сети активно распространяется информация о якобы "благотворительном пасхальном наборе" с денежной выплатой. Отмечается, что ее предоставляют от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA: граждане якобы могут получить помощь в размере от 1 900 до 5 100 гривен.
Однако эта информация о "выплатах от Красного Креста" является фейковой. Злоумышленники используют не только узнаваемые бренды, но и актуальные праздники, чтобы заманивать людей на фишинговые сайты под видом "регистрации на получение помощи".
Целью таких сообщений на самом деле является сбор персональных данных и похищение средств со счетов. В случае выявления подобных фейков украинцев призвали сообщать Красный Крест.