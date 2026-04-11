В Польше задержали 19-летнюю украинку: она "выманила" у польского пенсионера миллион злотых

В Польше задержали 19-летнюю украинку, которую подозревают в масштабном мошенничестве. По словам правоохранителей, в результате действий девушки 76-летний пенсионер потерял всего один миллион злотых.

Об этом сообщает польское издание Lublin24.pl.

В чем заключалась суть схемы?

Инцидент произошел в городе Свидник, что на востоке Польши. Правоохранители задержали 19-летнюю гражданку Украины "на горячем" – сразу после того, как она получила от пенсионера 700 тысяч злотых.

Как установило следствие, девушка дважды приходила в условленные места, где забирала наличные от того же мужчины. В первый раз она получила более 300 тысяч злотых.

По предварительным данным, действия украинки были связаны с так называемым инвестиционным мошенничеством: злоумышленники пользуются доверием и неосторожностью жертв и обещают им быструю и высокую прибыль от якобы финансовых вложений.

Около двух лет назад пенсионер увидел в соцсетях объявление с предложением инвестировать деньги. Позже с ним связалась девочка, которая назвалась инвестиционной консультанткой. Под ее наблюдением мужчина постепенно вкладывал средства: сначала якобы на польском рынке, а впоследствии – на международных, в частности в Турции и Аргентине.

В рамках этой схемы он неоднократно передавал наличные людям, которых ему называли во время телефонных разговоров.

Полиция получила информацию о подготовке очередной передачи средств и провела спецоперацию по задержанию. Теперь 19-летней девушке грозит до 10 лет тюрьмы по подозрению в присвоении имущества большой стоимости.

