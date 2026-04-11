Про це повідомляє польське видання Lublin24.pl.
У чому полягала суть схеми?
Інцидент стався у місті Свіднік, що на сході Польщі. Правоохоронці затримали 19-річну громадянку України "на гарячому" – одразу після того, як вона отримала від пенсіонера 700 тисяч злотих.
Як встановило слідство, дівчина двічі приходила у домовлені місця, де забирала готівку від того ж чоловіка. Першого разу вона отримала понад 300 тисяч злотих.
За попередніми даними, дії українки були пов'язані з так званим інвестиційним шахрайством: зловмисники користуються довірою та необережністю жертв й обіцяють їм швидкий і високий прибуток від нібито фінансових вкладень.
Близько двох років тому пенсіонер побачив у соцмережах оголошення з пропозицією інвестувати гроші. Пізніше з ним зв'язалася дівчинка, яка назвалася інвестиційною консультанткою. Під її наглядом чоловік поступово вкладав кошти: спершу нібито на польському ринку, а згодом – на міжнародних, зокрема в Туреччині та Аргентині.
У межах цієї схеми він неодноразово передавав готівку людям, яких йому називали під час телефонних розмов.
Поліція отримала інформацію про підготовку чергової передачі коштів і провела спецоперацію із затримання. Тепер 19-річній дівчині загрожує до 10 років ув'язнення через підозру у привласненні майна великої вартості.
Українців попередили про нову шахрайську схему
Останнім часом в мережі активно шириться інформація про нібито "благодійний великодній набір" із грошовою виплатою. Наголошується, що її надають від Українського Червоного Хреста спільно з ROZETKA: громадяни нібито можуть отримати допомогу у розмірі від 1 900 до 5 100 гривень.
Однак ця інформація про "виплати від Червоного Хреста" є фейковою. Зловмисники використовують не тільки впізнавані бренди, а й актуальні свята, щоб заманювати людей на фішингові сайти під виглядом "реєстрації на отримання допомоги".
Метою таких повідомлень насправді є збір персональних даних та викрадення коштів з рахунків. У разі виявлення подібних фейків українців закликали повідомляти Червоний Хрест.