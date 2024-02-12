Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

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"Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", – рассказал Зварыч.

Посол сообщил, что польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры.

"Такие методы протестующих не должны толеруватися в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации", – добавил Зварич добавив, что Украина требует привлечь виновных к ответственности.

По его словам, польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных действий в будущем.

Инцидент с зерном на границе: что произошло

В польском Дорогуске, что на границе с Украиной, 11 февраля, после оформления в Польшу въехали три грузовика с украинским зерном. Польские фермеры, заблокировали им движение, а впоследствии открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась прямо на дорогу.

Украинские водители повернули обратно в сторону Украины. Правоохранители выясняют все подробности происшествия и устанавливают участников акции, которые рассыпали зерно по дороге.

Как писал портал fermer.pl, аграрии якобы отобрали пробы высыпанного зерна и планируют передать их на исследование на содержание запрещенных веществ.

Заметьте, из-за действий протестующих на всей польско-украинской границе образовались большие очереди из грузовиков. Для сравнения: если до блокады через "Ягодин" за сутки могли проезжать 1200 – 1400 грузовиков в обоих направлениях, то 10 февраля их было всего 160.