Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич. За його словами, українські вантажівки, які зупинили фермери і висипали з них частину зерна, були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви.
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"Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", – розповів Зварич.
Посол повідомив, що польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.
"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації", – додав Зварич додавши, що Україна вимагає притягнути винних до відповідальності.
За його словами, польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних дій в майбутньому.
Інцидент з зерном на кордоні: що сталось
- У польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, 11 лютого, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки з українським зерном. Польські фермери, заблокували їм рух, а згодом відкрили причепи, через що частина зерна висипалася просто на дорогу.
- Українські водії повернули назад у бік України. Правоохоронці з'ясовують усі подробиці події та встановлюють учасників акції, які розсипали зерно по дорозі.
- Як писав портал fermer.pl, аграрії нібито відібрали проби висипаного зерна та планують передати їх на дослідження на вміст заборонених речовин.