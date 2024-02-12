Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич. За його словами, українські вантажівки, які зупинили фермери і висипали з них частину зерна, були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви.

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"Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", – розповів Зварич.

Посол повідомив, що польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації", – додав Зварич додавши, що Україна вимагає притягнути винних до відповідальності.

За його словами, польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних дій в майбутньому.

Інцидент з зерном на кордоні: що сталось

У польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, 11 лютого, після оформлення до Польщі в’їхали три вантажівки з українським зерном. Польські фермери, заблокували їм рух, а згодом відкрили причепи, через що частина зерна висипалася просто на дорогу.

Українські водії повернули назад у бік України. Правоохоронці з'ясовують усі подробиці події та встановлюють учасників акції, які розсипали зерно по дорозі.

Як писав портал fermer.pl, аграрії нібито відібрали проби висипаного зерна та планують передати їх на дослідження на вміст заборонених речовин.

Зауважте, через дії протестувальників на всьому польсько-українському кордоні утворилися великі черги з вантажівок. Для порівняння: якщо до блокади через "Ягодин" за добу могли проїжджати 1200 – 1400 вантажівок в обох напрямках, то 10 лютого їх було лише 160.